Sara Ramirez, bientôt de retour au Grey Sloan Memorial ?

L'interprète de Callie Torres dans Grey's Anatomy a récemment laissé entendre qu'elle pourrait bien faire son grand retour dans la série médicale à succès...

Son départ de Grey's Anatomy avait attristé plus d'un fan... Car Callie Torres, alias Sara Ramirez, incarnait à la fois l'indépendance, la force, le talent, et la complexité de toute femme. Son sourire aidait de nombreux patients dans les couloirs du Grey Sloan Memorial, et son histoire personnelle, avec George, puis Arizona, et Mark n'a jamais été ennuyeuse (voir vidéo ci-dessous). Pourtant, après une décennie de bons et loyaux services, Sara Ramirez avait estimé qu'elle avait besoin de temps pour s'éloigner un peu de Callie Torres et faire autre chose. Mais il se pourrait bien que l'actrice reprenne bientôt du service et renfile sa blouse blanche.

C'est du moins ce qu'elle a laissé entendre lors d'un entretien accordé au magazine Entertainment Weekly" data-_target="_blank">Entertainment Weekly. Après avoir raconté aux journalistes ce qu'elle avait fait depuis son départ des plateaux de tournage de la chaîne ABC, productrice de Grey's Anatomy, Sara Ramirez s'est laissée aller à quelques confidences. Bien sûr, elle ne regrette en rien son départ, affirmant avoir "passé une année et demie très remplie". "Prendre un peu de recul par rapport à cette industrie m'a permis de voir les choses encore plus clairement sur ce qui est vraiment important pour moi", a raconté la comédienne. "Faire mon coming-out m'a demandé beaucoup d'énergie. J'y ai beaucoup réfléchi. Cela s'est fait par étapes et non sur un coup de tête", a-t-elle ajouté, évoquant l'"urgence" de prendre la parole dans un contexte politique et social outre-Atlantique pesant. "Je n'avais jamais ressenti ça avant".

La discussion est ouverte

Mais Sara Ramirez n'a pour autant Grey's Anatomy" data-_target="_blank">jamais exclu de revenir un jour dans Grey's Anatomy. Elle l'avait déjà dit lors de son départ, et l'a de nouveau confirmé auprès d'Entertainment Weekly. "Quand Shonda Rhimes et moi en avons parlé la dernière fois, nous nous sommes mises d'accord pour continuer la conversation et elle sait que je suis ouverte pour continuer de discuter", a ainsi déclaré la comédienne. Avec une saison 14 qui bat son plein outre-Atlantique, et des épisodes qui continuent de rassembler pas loin de dix millions de téléspectateurs américains, Grey's Anatomy semble avoir encore de belles opportunités de faire revenir certaines de ses grandes stars parties, à l'instar de Callie Torres. Affaire à suivre.

VIDEO. Quand Sara Ramirez évoquait les "surprises" de Grey's Anatomy :