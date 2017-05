Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

L’actrice Sara Ramirez qui interprétait le personnage de Callie Torres dans la série Grey’s Anatomy n’aurait-elle pas dit son dernier mot ? Se préparerait-elle à surprendre tout le monde et à revenir dans la série ? Difficile de répondre à cette question pour le moment, mais l’interview que Jessica Capshaw (Arizona Robins) vient d’accorder au site américain TV Line a littéralement redistribué les cartes et laisser à penser qu’un retour de Sara Ramirez serait une hypothèse crédible. Mais sous quelle forme reviendra-t-elle ? S’agira-t-il de flashbacks ? Découvrez les déclarations de Jessica Capshaw sans plus tarder.

L’interprète du personnage d’Arizona Robins dans la série Grey’s Anatomy a déclaré dans une interview à nos confrères de TVLine : " Il y'a de fortes chances qu'elle revienne pour quelque chose ». Elle aurait même laissé entendre que Sara Ramirez n’était pas contre l’idée ". Shonda Rhimes, la réalisatrice de show aurait même déclaré il y a quelques semaines concernant l’intrigue Arizona / Callie : "J’avais toujours prévu que leur intrigue se conclurait avec les deux se remettant ensemble. Peut-être que cela arrivera dans le futur. On ne sait jamais. Je croise les doigts". La saison 14 de Grey’s Anatomy devrait réserver de nombreuses surprises aux téléspectateurs.