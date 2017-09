Par Pauline HOHOADJI | Ecrit pour TF1 |

Depuis son départ dans la saison 12 de Grey's Anatomy, Callie Torres manque cruellement aux inconditionnels de la série. Ils n'attendent qu'une chose : que Sara Ramirez, la comédienne qui incarne ce personnage, revienne enfin dans la série qui a fait d'elle une star dans le monde entier. Mais si son retour a été maintes fois évoqué sur la toile et dans la presse, il n'y a toujours aucune confirmation officielle que Callie Torres va un jour retrouver sa place au sein du Grey Sloan Memorial Hospital.

Interrogée il y a quelques jours à peine par TV Line, Debbie Allen, qui coproduit et co-réalise la série dans laquelle elle incarne Catherine Avery, a enfin répondu aux rumeurs. Et sa réponse va sans nul doute décevoir tous ceux qui voulaient retrouver Callie Torres, ne serait-ce que pour un épisode. "Il n'y a rien de prévu pour le moment. (...) Nous l'adorons et elle nous manque. Mais il n'y a aucune discussion à ce sujet", a confié la comédienne. Une déclaration qui va à l'encontre des propos tenus quelques mois plus tôt par Jessica Capshaw. "Il y a de fortes chances qu'elle revienne pour quelque chose", a ainsi confié l'interprète d'Arizona Robbins qui a eu connu une belle histoire d'amour avec Callie Torres.

Depuis son départ de Grey's Anatomy, Sara Ramirez prend du temps pour elle. Si elle est apparue dans un clip de la chanteuse Mary Lambert et a continué le doublage pour la série Princesse Sofia, elle consacre la majeure partie de son temps à son mari et à ses engagements militants. Engagée dans la lutte pour les droits de la communauté LGBT, elle est notamment apparue en juin dernier à l'Equality March for Unity and Pride. Elle a d'ailleurs pris la parole lors de la marche organisée à Washington.

Redécouvrez ci-dessous les confidences de Sara Ramirez lorsqu'elle faisait encore partie de la belle aventure Grey's Anatomy !