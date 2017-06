Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Star engagée, Sara Ramirez, l’inoubliable Callie Torres de Grey’s Anatomy, a participé dimanche, aux Etats-Unis, à la The Equality March for Unity and Pride.

Depuis son coming-out réalisé en octobre 2016, Sara Ramirez est devenue un pilier de la lutte pour les droits de la communauté LGBT. Militante engagée, elle a d’ailleurs défilé dimanche dernier à Washington DC lors de la Equality March for Unity and Pride. Une journée pendant laquelle de nombreuses manifestations ont été organisées dans tous les Etats-Unis pour lutter contre l’homophobie, soutenir les jeunes LGBT sans domicile fixe ou encore défendre les droits des homosexuels, bisexuels et transsexuels.

Tout comme Sophia Bush, qui a changé de couleur de cheveux pour l’occasion, Sara Ramirez a participé à cette journée mettant la tolérance, le respect et l’égalité à l’honneur. Membre du comité de direction de True Colors, une ONG créée par Cindy Lauper pour aider les jeunes LGBT sans domicile fixe, elle a pris la pose avec d’autres militants comme le montrent des clichés publiés sur la toile. L’actrice, qui incarnait Callie Torres dans Grey’s Anatomy, a également pris la parole lors d’un discours mis en ligne sur la toile et déjà regardé plus de 30 000 fois.

"Je suis ici aujourd’hui en tant que fière bisexuelle d’origine mexicaine et irlandaise (…) Honorons ceux que nous avons perdus dans des tragédies comme celle de Pulse dont nous commémorerons demain le premier anniversaire (elle fait référence ici à l’attaque qui a touché le Pulse, une boite de nuit gay à Orlando, le 12 juin 2016. Un homme armé a fait irruption dans l’établissement et a abattu 49 personnes, principalement des hommes ndlr). La communauté LGBT se bat pour l’égalité des droits et il ne s’agit pas que d’une personne", a-t-elle notamment affirmé.

















Découvrez ci-dessous un extrait du prochain épisode de Grey’s Anatomy diffusé le 14 juin à 21 heures sur TF1 :