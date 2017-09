Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Dans Grey’s Anatomy, la tradition veut qu’à partir d’un certain nombre d’épisodes passés dans la série à jouer les chirurgiens, on passe derrière la caméra pour s’essayer au job de réalisateur. Debbie Allen, alias Catherine Avery est l’experte en la matière, suivie de Kevin McKidd, Chandra Wilson et tout récemment encore Ellen Pompeo.

Certains comme Jesse Williams ou Justin Chambers, malgré leur statut de vétérans du show, n’ont jamais franchi le cap. En revanche, Sarah Drew, qui incarne April Kepner depuis la saison 6 de la série, s’apprête, elle, à faire ses premiers pas en tant que réalisatrice. C’est du moins ce que la jeune femme a laissé entendre en légende d’un cliché posté sur son compte Instagram. On peut voir la comédienne aux côtés de Chandra Wilson, l’intraitable Miranda Bailey, une caméra derrière et un large sourire aux lèvres.

Professeure émérite

"J’apprends comment on filme la série grâce à cette incroyable dame !", écrit Sarah Drew, ajoutant le hashtag "réalisation", et affirmant qu’elle a encore beaucoup à apprendre afin de pouvoir se prétendre réalisatrice. Et il est vrai qu’elle n’aurait pu choisir meilleure professeure. Chandra Wilson a réalisé son premier épisode de Grey’s Anatomy en 2009 pour les besoins de la saison 6, et a vite réitéré l’expérience la même année. Aujourd’hui, elle compte 16 épisodes réalisés à son actif. Et a également mis à profit ses talents en dirigeant Kerry Washington et ses co-équipiers dans un épisode de la série Scandal, également créée par Shonda Rhimes.





Learning how to shoot the show from this incredible lady! #directing #shadowing #mybrainhurts #ihavesomuchtolearn #chandrawilsonisthebestteacherEVER #ourCREWisthebestcrewever #soverygrateful #GreysAnatomy @greysabc #chandrawilson Une publication partagée par Sarah Drew (@thesarahdrew) le 25 Août 2017 à 12h13 PDT

