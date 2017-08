Par Audrey LAVAT | Ecrit pour TF1 |

Harriet, fruit du couple April/Jackson !

Ils ont connu des hauts comme des bas mais sont toujours restés soudés… April et Jackson alias Japril est sans aucun doute l’un des couples phares de la saison 13 de Grey’s Anatomy. Fragilisés par un passé douloureux et notamment par la mort de leur premier enfant Samuel, les deux médecins ont alors pris la décision de mettre fin à leur mariage. Néanmoins de cet amour inconditionnel est né un joli petit bébé nommé Harriet…

Sarah Drew nous dévoile « la nouvelle Harriet »

Nouvelle saison, nouvelle Harriet, et ce qui est certain c’est que leur petite fille est tout aussi craquante que le couple formé par ses parents ! Sarah Drew alias April Kepner est très active sur les réseaux sociaux et notamment sur instagram où elle a partagé une photo exclusive de la petite fille qui jouera dans la sasison 14 de Grey’s Anatomy. Elle légende : "#familyphoto #japriet#newseasonnewharrietQuant aux fans, ils sont ravis de cette photo partagée "Such a lovely family" "JAPRIET I LOVE YOU"





