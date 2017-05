Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Si le personnage d’April Kepner a mis un terme à son histoire d’amour avec Matthew Taylor alias Justin Bruening dans la série Grey’s Anatomy, la comédienne a finalement retrouvé son ex-fiancé sur un tout nouveau tournage. En effet, l’actrice est actuellement en pleine promotion pour son prochain long-métrage, Indivisible, écrit par David G Evans. Sur les réseaux sociaux, elle a ainsi partagé un cliché du tournage où elle pose fièrement avec ses partenaires : « J’aime beaucoup ma famille à l’écran », a-t-elle ainsi commenté. On peut ainsi y voir son époux à l’écran et ses trois enfants. Un adorable cliché, très réaliste, qui a suscité de nombreuses réactions : « Matthew et April dans une autre vie », a commenté un internaute. « C’est trop mignon, et la petite fille devant toi te ressemble beaucoup », peut-on lire.

Ce long-métrage dont la sortie au cinéma n’est pas encore connue, relate l’histoire de Darren Turner, un soldat de l’armée américaine qui a perdu sa foi en Dieu. Avec l’aide d’anciens combattants et de sa famille, il devra faire face à ses peurs et réapprendre à vivre. Un film attendu comme en témoignent les commentaires des fans de Grey’s Anatomy : « Trop impatiente de voir le résultat, je voulais trop que Matthew épouse April », a ajouté une abonnée.





Love my movie family so much!! #justinbruening #samaralee #lucasboyle @samaralee_etcetc Une publication partagée par Sarah Drew (@thesarahdrew) le 10 Mai 2017 à 15h21 PDT

April et Matthew, un conte de fées !