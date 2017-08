Par Audrey LAVAT | Ecrit pour TF1 |

April Kepner et Jo Wilson, deux personnages qui se ressemblent...

Finalement, les personnages de Jo Wilson et April Kepner ne sont pas totalement différents. L’une vit une histoire d’amour compliquée avec Alex Karev, chef de la chirurgie pédiatrique, et doit se charger de son passé très douloureux, tandis que la seconde vient tout juste de divorcer de Jackson Avery avec qui elle eut une petite fille nommée Harriet. Une histoire d'amour qui avait pourtant connu un moment magnifique lors du mariage d'April (vidéo ci-dessous). Les deux cœurs brisés sont ainsi très semblables sur le plan affectif, et très amies dans la vraie vie aussi…

Sarah Drew (April Kepner) dit de Camilla Luddington (Jo Wilson) qu’elle est « incapable »

Très active sur les réseaux sociaux et notamment depuis que le tournage de la saison 14 de Grey’s Anatomy a repris aux Etats-Unis, Sarah Drew a posté il y a quelques jours une photo de Camilla Luddington affalée sur le siège qui lui était dédiée. Elle légende « She’s incapable of sitting in her own chair, apparently » (« Elle est apparemment incapable de s’asseoir sur sa propre chaise »). Camilla Luddington voudrait-elle prendre la place de l’une des vedettes du programme ? En tout cas, ce commentaire semble très ironique et les deux femmes s’entendent à merveille. Les fans de la jolie rousse commentent d’ailleurs « But you can sit in hers » (« mais tu peux t’asseoir sur la sienne »).





Revivez le moment magnifique d'April et Jackson

















She's incapable of sitting in her own chair, apparently... 🙄🙄🙄 @camillaluddington Une publication partagée par Sarah Drew (@thesarahdrew) le 17 Août 2017 à 18h32 PDT