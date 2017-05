Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Très active sur les réseaux sociaux, Sarah Drew partage presque quotidiennement des photos du tournage de son prochain film « Indivisible », écrit par David G. Evans. Dans ce long-métrage, dont la sortie au cinéma n’est pas encore connue, l’actrice révélée dans la série Grey’s Anatomy, jouera la femme d’un ancien soldat. Et pour ce rôle, Sarah Drew a retrouvé quelques acteurs issus du show créé par Shonda Rhimes, tels que Michael O’neill dans le rôle de Gary Clark – il avait d’ailleurs failli tuer le personnage de Derek Shepherd - mais aussi Justin Bruening alias Matthew Taylor, son ex-fiancé durant la neuvième saison de la série.

Alors qu’ils sont en plein tournage dans la ville de Memphis dans le Tennessee, les acteurs semblent ravis de partager ensemble ce nouveau projet. Comme en témoignent les nombreux clichés postés par Sarah Drew, la bonne humeur est bel et bien au rendez-vous. D’autres figures du petit écran seront de la partie : Tia Mowry vue dans la série télévisée Sister, Sister entre 1994 et 1999 mais aussi Skye Marshall qui a joué un second rôle dans l’un des épisodes de la treizième saison de Grey’s Anatomy.

Le film « Indivisible » relate l’histoire - inspirée de faits réels - d’un soldat de l’armée américaine appelé Darren Turner, qui a perdu sa foi en Dieu après des missions difficiles. Le casting a d’ailleurs eu la chance de rencontrer les véritables protagonistes durant leur session de tournage. Un vrai cadeau !





