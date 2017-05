Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Voilà une fête des mères (elle a lieu le 14 mai aux Etats-Unis) dont Sarah Drew se souviendra sans doute longtemps. D’ailleurs pour elle, les festivités ont commencé en fanfare avec un premier cadeau de la part de son fils Micah, âgé de cinq ans. Il s’agit d’une carte intitulée « All about my mon » (ou « tout sur ma mère » en français) que le petit garçon a rempli seul. Après avoir parfaitement décrit sa mère, on y apprend ce qu’elle aime boire et manger, « du café et du saumon ». Mais aussi qu’en mère affectueuse, Sarah Drew n’oublie jamais « de lui faire un bisou » et d’être ravie « quand il a bien fait ses corvées ». Forcément, avec tout cela, l’interprète d’April Kepner - dont on suit les aventures chaque mercredi soir - ne pouvait qu'être désignée « super maman ».

Entre fiction et réalité, son imaginaire balance…

Difficile à cinq ans - et d’autant plus quand on a une mère actrice - de faire la part des choses entre la vraie vie et ce qui se passe à la télévision. Et il semblerait que Micah ait parfois du mal à différencier sa maman du personnage d’April Kepner qu’elle incarne à l’écran. En effet, à la question « principale qualité », le petit garçon a répondu « cutting bodies » (autrement dit « découper des corps » en français). De quoi faire rire aux éclats la principale intéressée qui a posté l’image sur son compte Instagram avant de commenter : « When your mom is a surgeon on tv, but you think that when she goes to work, she's actually "cutting bodies"... #actormom #mothersday » (« Quand ta mère est chirurgienne à la télévision, mais que tu crois quand quand elle part au travail, elle découpe des corps »).