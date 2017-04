Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Les deux stars de « Grey’s Anatomy » ont traversé bien des épreuves à l’écran. Au fil des années, cela les a rapprochés. Aujourd’hui, Sarah Drew et Jesse Williams, alias April et Jackson, ont trouvé en l’autre une amitié qui dure depuis des années.

"Il y aura toujours de l’amour entre ces deux-là", confiait Sarah Drew à TVGuide il y a quelques mois. L’actrice de 36 ans et Jesse Williams ont l’air de bien comprendre leurs personnages. Après plus de cinq ans ensemble à l’écran, les deux comédiens ont appris à se connaître et à se confier l’un à l’autre au fur et à mesure que Jackson et April se sont rapprochés.

Et au fil du temps, les deux comédiens se sont également rapprochés. Attention, rien de romantique là-dedans, chacun étant heureux en couple, mais les deux stars sont devenues des amis inséparables. Et il n’y a qu’à regarder les comptes Instagram de Sarah Drew et Jesse Williams pour s’en rendre compte. Journées éreintantes de travail, soirées entre collègues, selfies "Japril" pour épater la galerie… Les deux acteurs ne passent presque jamais plus d’une minute sans l’autre…

Le partenaire idéal

En 2016, quelques mois avant la diffusion de l’épisode dans lequel April et Jackson perdent leur premier enfant, Sarah Drew confiait à VSD que de son avis, Jesse Williams "est le meilleur partenaire de jeu dont on puisse rêver. Il m’encourage. C’est un ami génial, hilarant, et incroyablement généreux. Nous formons une bonne équipe". L’actrice a également confié lors d’une interview à E! Online que son partenaire avait toujours été présent à ses côtés lors de certains tournages difficiles, dont celui de la mort du bébé d’April et Jackson. "C’était bouleversant et vraiment émouvant. Lorsque nous avons terminé la déni!re prise, je me suis effondrée dans les bras de Jesse", a-t-elle ainsi raconté.





Late night shenanigans. #finale #japril @ijessewilliams Une publication partagée par Sarah Drew (@thesarahdrew) le 1 Avril 2017 à 3h28 PDT





And then this one... Une publication partagée par Sarah Drew (@thesarahdrew) le 16 Mars 2017 à 18h22 PDT





Enough with the selfies, Jesse! #thisguy🙄🙄🙄 Une publication partagée par Sarah Drew (@thesarahdrew) le 16 Déc. 2016 à 19h39 PST





VIDEO. Grey's Anatomy : la déclaration de Jackson