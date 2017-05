Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Depuis qu’elle joue dans la série de Shonda Rhimes, Sarah Drew multiplie les fans sur les réseaux sociaux. Et l’actrice n’hésite pas à partager des clichés de son quotidien pour entretenir une certaine relation, certes à distance, avec ses abonnés. Et entre les tournages de la saison 13 de Grey’s Anatomy, l’actrice aime profiter de quelques instants privilégiés en famille. Avant de reprendre le chemin des plateaux, Sarah Drew a passé une journée au Zoo de Memphis. Au programme, découverte du parc mais aussi rencontres inattendues avec une girafe et un rhinocéros. Très fière d’avoir nourri l’animal au grand cou, l’actrice a publié une adorable vidéo aux côtés de la girafe. Un instant unique et surtout rare pour un visiteur du parc : « Le Zoo de Memphis, tu nous as pas déçus. Voici Binti et Winnie, elle est née le 7 avril et elle est trop mignonne », a-t-elle écrit, visiblement conquise par ces animaux.

Le quotidien de Sarah Drew est actuellement très rythmé. L’actrice sera prochainement à l’affiche d’un nouveau long-métrage aux côtés de son ex-fiancé à l’écran, Justin Bruening, alias Matthew Taylor dans la série Grey’s Anatomy. Sarah Drew jouera ainsi une mère de famille dans le film Indivisible, dont la sortie n’est pas encore connue. Et comme en témoignent les récents clichés publiés par l’actrice, cette dernière semble ravie de participer à ce nouveau projet. Le long-métrage relate l’histoire de Darren Turner, un soldat de l’armée américaine qui a perdu sa foi en Dieu. Avec l’aide d’anciens combattants et de sa famille, il devra faire face à ses peurs et réapprendre à vivre.









