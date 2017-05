Par Audrey Lavat | Ecrit pour TF1 |

Sarah Drew nous étonnera toujours ! En effet, la jeune maman n’en finit plus de nous épater avec ses nombreux projets. Sur son compte Instagram, elle livre très souvent des exclusivités concernant le film qu’elle est en train de tourner. Sur l’une de ses photos, elle est d’ailleurs accompagnée de l’acteur Michael O’neill, l’un des nombreux comédiens de ce nouveau film, et surtout l’un des anciens acteurs de la série Grey’s Anatomy, dans laquelle elle incarne depuis plus de six ans le docteur April Kepner.





Dans la saison 6, Michael O’neill interprétait le rôle de Gary Clark, un homme éploré par le décès de son épouse qui était une ancienne patiente de Derek Shepherd. Et les fans de Grey’s Anatomy ne sont pas du tout enchantés par les retrouvailles entre le comédien et Sarah Drew ! Les commentaires vont de bon train : « What are you doing he almost killed you J » (« Qu’est-ce que tu fais il a failli te tuer J »), « Stop, this is not okay, remember when he tried to shoot you » (“Arrête, ça ne va pas, rappelle-toi quand il a essayé de te tirer dessus”), « Run April run ! » (Cours April cours ! »).





Le souvenir de Gary Clark dans Grey’s Anatomy





Gary Clark a été la terreur du Grey Sloan Memorial le temps d’un final mémorable. Arrivé dans la série lors de l’épisode 23 de la saison 6, il a fait un ravage dans l’hôpital. Animé par la vengeance, l’homme a décidé de trouver à tous prix les chirurgiens qu’il pensait responsables de la mort de sa tendre épouse afin de les tuer à leur tour. Principalement, Derek Shepherd et Lexie Grey, tous deux chargés du dossier de sa femme, puis Richard Webber, à l’époque chef de la chirurgie.





Aveuglé par le chagrin, il a entrepris de tirer sur tout ce qui bouge, titulaires comme internes. Après avoir touché de nombreuses personnes, Derek s’est retrouvé dans la ligne de mire du veuf devenu incontrôlable. Ce dernier lui a tiré une balle dans la poitrine... Cet épisode est encore aujourd’hui gravé dans la mémoire de tous les fans de Grey’s Anatomy.





