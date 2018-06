Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

A l’occasion de la Fête des pères célébrée il y a quelques jours, Sarah Drew a partagé un émouvant cliché où elle apparaît vêtue d’une robe de mariée et aux côtés de son paternel, Charles, un pasteur originaire de Charlottesville en Virginie. L’actrice âgée de 37 ans a ainsi adressé un tendre message à son papa. Et au passage, celle qui incarne le personnage d’April Kepner a révélé une drôle d’anecdote à ses abonnés : « Cette photo est issue du mariage d’April, pas du mien. Mon père est venu à Los Angeles et m’a conduit jusqu’à l’autel dans le rôle du père d’April. On s’est vraiment amusés durant cet épisode », a-t-elle commenté. Souvenez-vous, c’est dans la dixième saison du show créé par Shonda Rhimes que la collègue de Meredith Grey a bien failli épouser Matthew avant de choisir de suivre Jackson Avery.

Visiblement heureuse de partager l’écran avec son père, Sarah Drew lui a rendu hommage avec un tendre message : « Bonne Fête des pères au papa le plus gentil, le plus sage, le plus fou et le plus aimant qu’une fille puisse avoir. Je t’aime. » Une déclaration qui a ému les nombreux fans de Sarah Drew qui n’ont pas tardé à commenter leur complicité évidente : « C’est adorable d’avoir intégré ton père au casting », peut-on lire. « Vous êtes trop beaux tous les deux », a également écrit une fan.





