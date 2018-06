Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Très active sur les réseaux sociaux, l’actrice emblématique de la série qui apparaît sur ce cliché posté sur la toile est alors âgée de 26 ans. Elle y côtoie Neil Patrick Harris, connu pour avoir joué dans la série télévisée How I Met Your Mother quelques années plus tard. Il s’agit bien évidemment de Jessica Capshaw alias Arizona Robins dans le show créé par Shonda Rhimes. Les deux acteurs ont ainsi partagé l’affiche du film The Mesmerist sorti en 2002 et réalisé par Gil Cates Jr. Ce long-métrage relate l’histoire d’un étrange médecin qui arrive à convaincre une famille de faire des expériences sur un proche mourant. Ils tentent alors d’en savoir plus sur l’au-delà.

Visiblement ravie de partager un ancien cliché du tournage, Arizona Robbins a rendu hommage à son ancien partenaire : « Un de mes favoris, a-t-elle écrit.

Ce cliché a évidemment suscité de nombreuses réactions de la part des internautes. Nombreux sont ceux qui ignoraient leur collaboration passée : « C’est l’une des meilleures photos, deux icônes, j’adore », peut-on lire. « L’histoire du film est quelque peu bizarre, mais voir cette photo m’a donné envie de le regarder », a ajouté un abonné visiblement curieux.





Jessica Capshaw joue un rôle déterminant dans la série...