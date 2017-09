Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Grey's Anatomy a bâti son succès sur sa capacité à mêler moments drôles, voire embarrassants pour certains (voir vidéo ci-dessous), et scènes émotionnelles intenses, voire tragiques. Les catastrophes et morts successives au fil des saisons ne laissent jamais personne indifférent. Ce qui ne veut pour autant pas dire que les acteurs de la série ne prennent pas leur pied lorsqu'ils tournent leurs scènes. Camilla Luddington révélait d'ailleurs encore récemment qu'elle adorait son métier notamment car elle prend un plaisir fou à tourner tous les jours avec Justin Chambers, ara Alex Karev.

Et il faut dire que l'ambiance n'est pas triste sur le tournage. La preuve en est avec cette nouvelle vidéo que vient de publier la production de Grey's Anatomy. On peut y voir le casting au complet dans ses petits moments de folie. Oubli de répliques, danses impromptues, dialogues improvisés, incidents en plein milieu d'une prise, phrases imprononçables... Ellen Pompeo, Chandra Wilson, Kevin McKidd et les autres trouvent toujours une raison d'éclater de rire ou de se faire des blagues quand la situation exige un certain sérieux professionnel.

Bonne ambiance nécessaire

Mais le casting ne peut s'en empêcher. Afin de relâcher la pression, les petites blagues entre collègues sont essentielles. Chandra Wilson, Justin Chambers ou encore Ellen Pompeo ont d'ailleurs affirmé à plusieurs reprises en interview qu'il était indispensable de rire pendant les tournages de certaines scènes particulièrement dures, afin d'imposer une bonne ambiance à tout le monde, sans quoi la pression devient impossible à gérer.

VIDEO. Meredith et Derek, des débuts plus qu'embarrassants :