Alex Karev est l’un des derniers survivants de la toute première équipe de Grey’s Anatomy. Comme Meredith le lui rappelle dans l’un des épisodes de la saison 13, elle et lui sont "tout ce qu’il reste" du clan d'internes de la première heure. George est mort, Izzie et Cristina sont parties voguer vers de nouvelles aventures. A bien y réfléchir, le cœur de Grey’s Anatomy, ce sont ces deux personnages. Comme Meredith, Alex a traversé toutes les épreuves (voir vidéo ci-dessous), de près ou de loin, perdu de nombreuses personnes qui lui étaient proches. Il est un survivant. Et pourtant, qui l’aurait cru ?

Dans un entretien avec<em> TV Guide</em>, Justin Chambers, qui prête donc depuis 14 ans ses traits au personnage d’Alex Karev, a révélé qu’il n’aurait jamais dû faire partie de l’équipe de la série, tout simplement car à l’origine son personnage n’existait pas dans le scénario. Celui-ci se centrait sur un groupe d’internes débutant à Seattle qui ne comprenait que Meredith (Ellen Pompeo), Cristina (Sandra Oh), Izzie (Katherine Heigl) et George (T.R. Knight). Le tout premier épisode de la série, le pilote, a été écrit par Shonda Rhimes, la créatrice du show, et tourné en avril 2004. Cependant, en raison d’une grille déjà bien occupée, la série n’a pas débuté en septembre de cette année, comme le veut la tradition. Une première diffusion a donc été prévue pour mars 2005.

La magie du numérique

En conséquence, Shonda Rhimes a eu de longs mois pour repenser sa série, altérer quelques détails. C’est ainsi qu’elle a décidé de rajouter une voix narrative, celle de Meredith, dans les épisodes. Et c’est également à ce moment qu’elle a décidé d’ajouter un nouvel interne en chirurgie : le bad boy Alex Karev est ainsi entré en scène. "Le pilote a été tourné un an avant la diffusion de la série. L’équipe a voulu retravaillé dessus", confirme Justin Chambers à TV Guide. "J’avais tourné le pilot d’une autre série produite par ABC qui au final n’a pas marché, mais ils avaient aimé mon jeu. Ils m’ont donc appelé pour que je vienne faire un test avec Ellen Pompeo. J’imagine que l’équipe avait besoin d’un conn***, donc ils ont fait entrer en scène ce conn***. Ça a marché !". Pour que cela soit cohérent avec la série, le personnage d’Alex a donc été intégré au pilote via CGI, une technique d’imagerie numérique. Résultat : il y a 14 ans, on y a vu que du feu !

