En 1994, l’interprète d’Izzie Stevens dans "Grey’s Anatomy" donnait la réplique à l’icône du cinéma français, Gérard Depardieu. Il incarnait son père dans le film "My Father, ce héros", tourné un an auparavant.

En 1993, Katherine Heigl avait 15 ans. L’adolescente a alors une petite expérience cinématographique, elle qui a débuté deux ans auparavant dans le film King of the Hill de Steven Soderbergh. C’est à la même période que le réalisateur Steve Miner tombe sous le charme de la jeune actrice et il décide de lui faire camper le rôle principal de son film My Father, ce héros, face à nulle autre que Gérard Depardieu. Le film est un remake américain de Mon père, ce héros, et l’Américaine y remplace la française Marie Gillain.

Monstre du cinéma français, le comédien incarne André, le père à l’écran de Katherine Heigl. Et l’actrice n’a jamais tari d’éloges au sujet de l’acteur. "Gérard était génial, un bon vivant, je me suis beaucoup amusée avec lui, il est si talentueux", se souvenait-elle en 2016 lors de son passage dans l’émission de Howard Stern. "Son anglais n’était pas parfait, et il faisait tout le film en anglais. Mais il est si talentueux qu’il peut sortir son texte en anglais, même s’il ne savait probablement pas ce qu’il disait la plupart du temps". Et l’actrice a également confié qu’à l’époque "j’avais 16 ans, et il a été comme un père de substitution pendant les trois mois de tournage".

Après le tournage, l’actrice a cependant avoué que leurs chemins se sont séparés et qu’elle ne l’avait pas revu. Quelque 24 années ont passé depuis. L’actrice garde un bon souvenir de son tournage avec le monstre sacré du cinéma français. De son côté, après avoir connu le succès avec Roswell, Grey’s Anatomy et une série de comédies romantiques, Katherine Heigl a décidé de tourner à son rythme et de privilégier ses moments en famille dans ranch de l’Utah.

