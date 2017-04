Par A.D | Ecrit pour TF1 |

De passage sur le plateau de l’animateur Jimmy Kimmel, Katherine Heigl de "Grey’s Anatomy" s’est confiée sur les joies et surtout les peines de la maternité. Et notamment sur le fait que pendant très longtemps, elle n’a pas su quel prénom donner à son fils, né en décembre dernier.

Katherine Heigl n’a jamais caché sa volonté d’avoir une vie de famille épanouie. Après avoir accédé au rang de jeune actrice que tout le monde s’arrache et être apparue dans de nombreuses comédies, romantiques pour la plupart, l’actrice de Grey’s Anatomy a pris un peu de recul afin de fonder une famille. En décembre 2016, déjà maman de deux petites filles qu’elle a adoptées avec son mari Josh Kelley, l’Américaine a donné naissance à son premier enfant, un petit garçon nommé Joshua Bishop Kelley Jr.

Si l’actrice a annoncé le nom de son fils comme une évidence sur les réseaux sociaux, elle a tout de fois récemment confié qu’elle avait très longtemps hésité avant de décider de nommer son enfant après son mari, mais qu’elle s’était retrouvée quelque peu coincée. "Je n’avais aucune idée de comment j’allais appeler mon bébé", a ainsi déclaré Katherine Heigl de passage sur le plateau de l’animateur Jimmy Kimmel le 19 avril. "Je n’arrivais pas à m’arrêter sur un prénom, je ne sais pas pourquoi, mais cela a été très dur pour moi", a-t-elle confié.

Tradition familiale

La comédienne a par ailleurs insisté sur la nécessité de choisir le bon prénom car, comme elle l’a affirmé : "C’est une grande décision. Tu n’as absolument pas envie de casser cet enfant parce que tu lui auras donné le mauvais prénom". Katherine Heigl a toujours pensé que le prénom Joshua avait une joli sonorité, et comme son mari le portait, elle s’est dit, à quelques jours d’accoucher, que cela ne serait peut-être pas une mauvaise idée d’appeler son fils Joshua. "Un soir, je me suis approchée de Josh et je lui ai demandé : ‘que penses-tu d’un Joshua junior ?’, sachant que dans le passé il m’avait dit qu’il n’était pas pour, qu’il ne voulait pas vraiment être ce genre de mec". Au final, devant une Katherin Heigl qui n’arrivait pas à trouver un prénom qui lui plaise vraiment, le musicien s’est laissé séduire par cette idée. "Il m’a dit : ‘oui, j’adore cette idée’. Et je lui ai répondu : ‘sérieux ? Non mais parce que si j’avais su, je n’aurais pas passé neuf mois à galérer pour trouver un prénom."

Mais chez les Heigl-Kelley, reprendre des prénoms de famille est un peu une tradition au final. Le second prénom de la cadette Adalaide Marie Hope est le même que le second prénom de sa mère. Quant à l’aînée, Nancy Leigh, elle a été nommée après sa grand-mère maternelle.

