Katherine Heigl en a vite eu marre des paillettes de Hollywood. Pendant six ans, l’actrice a été la star de Grey’s Anatomy, un tremplin pour un début de carrière au cinéma assez flamboyant. Bébé, mode d’emploi, En cloque mode d’emploi, 27 Robes, Abominable Cruauté… l’Américaine grimpait les échelons un à un jusqu’à ce qu’elle dise stop. Après avoir accueilli sa première fille, Nancy Leigh, la comédienne a décidé qu’elle rêvait aussi de sérénité et d’une vie de famille paisible. Bye bye Hollywood et hello l’Utah. Cet état bordé par le Nevada et l’Arizona est à admirer pour ses paysages sans fin, et Katherine Heigl semble y avoir trouvé ce qu’elle souhaitait : un ranch sur une immense propriété qui remplit ses journées et lui assure d’être à l’écart du bruit des scandales et des paparazzi.

Ce ranch lui a aussi permis d’élever ses enfants, et d’accueillir une ribambelle d’animaux. C’est en tout cas ce qu’elle a laissé entendre lors de son passage sur le plateau de l’émission de Jimmy Kimmel en avril dernier. "J’aimerais pouvoir vous dire le nombre exact d’animaux qui vivent avec nous, mais je ne suis pas sûre de tomber juste", a-t-elle ainsi confié à l’animateur. Katherine Heigl a cependant admis que si la plupart des animaux qu’elle possède vivent dans le ranch, ses sept chiens vivent avec elle et son mari et leurs trois enfants, dans la maison familiale. "Ca fait beaucoup ? Non mais parce que pour moi j’ai l’impression que c’est tout à fait normal", a même plaisanté l’actrice.

La comédienne a également confié avoir quelque neuf cheveux, deux ânes, deux chèvres, un cochon nommé Tamlet, et tellement de chats qu’elle n’arrive même plus à les compter. Katherine Heigl affirme que pour l’instant, ses enfants semblent se plaire dans cet environnement très "campagne", et apprécient la compagnie des animaux. Mais lorsque Jimmy Kimmel évoque de possibles allergie dans le futur, l’actrice se veut catégorique : "Mon dieu, j’espère que non, sinon ils vont devoir se trouver une nouvelle maison", a-t-elle ironisé en parlant de ses enfants.

