Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Souvent les acteurs et actrices de séries télévisées ont des talents cachés qu’ils n’exposent que très rarement. A titre d’exemple, Camilla Luddington, alias Jo Wilson dans Grey’s Anatomy, est adepte de peinture et est même d’ailleurs une peintre accomplie, plusieurs de ses toiles sont accrochées chez elle. Sophia Bush, de son côté, a un don pour la décoration d’intérieur et vient même de lancer sa propre entreprise de design, SB x Design.

Dans le même genre, Kim Raver, qui s’apprête à faire son grand retour dans la saison 14 de <em>Grey’s Anatomy</em> dans la peau du Dr Teddy Altman, possède elle aussi un talent caché : elle parle couramment les langues française et allemande. Pour la première, cela tient à sa vie privée. Née et élevée à New York, l’actrice a épousé en 2000 l’acteur et écrivain Manuel Boyer, de nationalité française. Le couple a deux enfants. L’Américaine parle également allemand grâce à sa mère, née en Allemagne, qui le lui a donc enseigné alors qu'elle était encore très jeune.

Point commun

Kim Raver n’est cependant pas la seule actrice de Grey’s Anatomy à parler couramment la langue de Molière. Comme elle, Sandra Oh, aka Cristina Yang, l’élève de Teddy Altman et fiancée puis épouse d'Owen Hunt (voir vidéo ci-dessous), est bilingue. L’actrice est née et a grandi au Canada, à Ottawa, capitale du pays située dans la province de l’Ontario. Même si cette région est traditionnellement plus anglophone, Ottawa est le lieu où siège le parlement canadien, nécessairement bilingue. Officiellement, le Canada possède en effet deux langues natales : l’anglais et le français, bien que cette dernière ait tendance à disparaître sauf au Québec et dans certaines régions de la côte est.

VIDEO. Owen et Cristina finiront-ils par se retrouver ?