Le saviez-vous ? Patrick Dempsey a failli passer à côté du rôle du Dr Shepherd

Le rôle du Dr Dereck Shepherd, l’un des héros de Grey’s Anatomy, n’était pas destiné à l’origine à Patrick Dempsey. L’acteur américain peut dire merci à un confrère.

Ce sont les petites anecdotes dont les fans de série sont friands. Ceux de Grey’s Anatomy auraient pu voir Sandra Oh, qui a campé Cristina Yang pendant dix saisons, dans la peau d’un autre personnage emblématique du programme. L’actrice s’était présentée aux premiers castings en 2005 avec dans le viseur le rôle de Miranda Bailey, finalement décroché par Chandra Wilson. Un autre personnage majeur de la série de TF1 aurait pu avoir un tout autre visage. Rob Lowe, connu pour son rôle de Robert McCallister dans Brothers and Sisters, tenait dans la main la blouse blanche du Dr Derek Shepherd mais il a finalement choisi de miser au même moment sur une autre série, Dr Vegas, qui fut un flop et stoppée sur le champ après seulement cinq épisodes diffusés. aurait pu lui envoyer des chocolats à l’époque car le rôle, qui lui a permis de devenir par la suite une star internationale, aurait pu lui passer sous le nez.

Le copain d’Ellen Pompeo a été confronté à une sacrée concurrence pendant la phase de casting. L’un de ses anciens partenaires de jeu, Isaiah Washington, a auditionné lui aussi pour le rôle du Dr Mamour mais la créatrice de Shonda Rhimes a finalement changé d’idée à la dernière minute ayant peur de mélanger des éléments de sa vie privée avec l’écriture des scénarios basés sur l’histoire d’un couple mixte. Isaiah Washington a pu se consoler en incarnant le Dr Preston Burke, présent dans les trois premières saisons de Grey’s Anatomy. Quant à Patrick Dempsey, il a longtemps douté après son audition. Il a carrément cru que Shonda Rhimes, qui lui faisait peur, le haïssait et qu’elle n’avait pas du tout aimé sa prestation. Il avait tout faux : "La toute première fois que je l’ai rencontré, j’étais absolument sûre que c’était le bon. Quand il a lu les lignes de Derek Shepherd, Patrick avait ce charme vulnérable que j’attendais. Et il avait cette ."

Derek et Meredith, des débuts… embarrassants :