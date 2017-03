Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Le 27 mars 2005, les Américains découvraient avec attention et curiosité le premier épisode de la série de Shonda Rhimes : Grey’s Anatomy. Les téléspectateurs ne le savaient pas encore, mais ils s’apprêtaient à faire connaissance avec des personnages qui allaient littéralement révolutionner notre manière de consommer des séries télévisées. Meredith Grey, Christina Yan, Izzie Stevens et George O’Malley ont débarqué ce soir-là en tant qu’internes au Seattle Grace Hospital et nous n’avons pas pu nous arrêter de suivre leurs aventures.

Pendant cette fameuse garde de 48h qui a lieu dans le pilote, le téléspectateur fait connaissance avec Meredith et le moins que l’on puisse dire, c’est que notre héroïne a été mise à rude épreuve pendant cet épisode. Vie pro, vie perso, elle en a vu de toutes les couleurs. Mais le moment dont on se souviendra est sans aucun doute sa rencontre avec Derek Sheperd. Leur relation ne sera pas de tout repos, mais Meredith a bel et bien rencontré ce soir-là son âme sœur. Le premier épisode de Grey’s Anatomy a été suivi le 27 mars 2005 par près de 16 millions de téléspectateurs et a été salué unanimement par la critique. Le début d’un succès.

