Le monde du cinéma et de la télévision est décidément petit. Outre le fait que de nombreuses stars du petit écran se croisent et se recroisent très souvent sur divers projets télévisés, il ne faut pas oublier que la télévision est, pour beaucoup, restée un tremplin vers Hollywood. Katherine Heigl a été révélée dans Grey's Anatomy avant de devenir, il y a quelques années, la coqueluche des comédies romantiques américaines. George Clooney a poli son image dans la série Urgences avant de devenir le sex-symbol et star internationale qu'il est aujourd'hui. Une liste exhaustive serait trop longue.



Mais Sarah Drew est là pour nous rappeler que, parce que la télévision sert souvent de terrain de préparation à de nombreuses carrières, elle est également à l'origine de nombreuses amitiés entre célébrités du petit et du grand écran. Et l'actrice en est la preuve vivante. Ainsi, sur Instagram, l'interprète d'April Kepner dans Grey's Anatomy a posté une photo souvenir de ses débuts d'actrice à l'époque où elle tournait dans la série Everwood. Elle y pose aux côtés de Chris Pratt, devenu aujourd'hui l'un des piliers des films Marvel grâce à son interprétation de Peter Quill dans la saga des Gardiens de la Galaxie. Depuis ses débuts dans Everwood, l'Américain a bien évolué. On a pu le voir dans Jurassic World, Passengers, Les 7 mercenaires, etc.



Un coeur en or

Sur le cliché partagé par Sarah Drew, Chris Pratt était un jeune acteur débutant, mais déjà, selon l'actrice, il avait un grand potentiel. « Cette photo a été prise lors du dernier jour de tournage d'Everwood auquel j'ai participé », raconte-t-elle en légende de la photo. « Nous ne savions pas si la série allait être renouvelée, et on se préparait donc tous à se dire au revoir. Au cas où. Ce show a été un si beau cadeau. J'ai pu raconter les histoires que je voulais et j'ai pu travailler avec des êtres humains magnifiques, comme ce jeune homme ici présent », dit-elle à propos de Chris Pratt. « Un gars avec un cœur en or... »







