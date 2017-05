Par C.K | Ecrit pour TF1 |

Grey’s Anatomy aurait pu ne jamais s’appeler ainsi. C’est ce que révèle Shonda Rhimes dans une masterclass payante, disponible en ligne pour ceux qui veulent en savoir plus sur "comment écrire pour le petit écran". Un cours dans lequel la créatrice de la série médicale diffusée sur TF1 dévoile, selon la version américaine du magazine <em>Elle</em>, le nom qu’elle pensait donner à la fiction portée par Ellen Pompeo, Justin Chambers ou encore Chandra Wilson.

Oublié le nom Grey’s Anatomy. En imaginant cette série, Shonda Rhimes avait en tête un nom beaucoup plus simple. Elle affirme ainsi dans cette masterclass qu’elle voulait baptiser son projet Surgeons, soit Chirurgiens en VF. Et ce n’est pas la seule chose qu’elle pensait faire différemment au départ. Si les aventures de Meredith Grey et de ses collègues se passent à Seattle, Shonda Rhimes avait prévu à l’origine d’ancrer son intrigue "à New York, Boston ou encore à Philadelphie".

Née à Chicago, la productrice et scénariste a un temps envisagé de prendre sa ville de naissance comme toile de fond pour son projet. Un choix vite écarté pour s’éloigner d’une autre célèbre série médicale, Urgences, où l’action se déroulait à Chicago. "J’avais l’impression que Seattle était une ville que je n’avais pas beaucoup vue à la télévision avant", affirme-t-elle pour expliquer son choix.

