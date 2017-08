Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Taylor Swift fait la promotion de la nouvelle saison de Grey’s Anatomy avec son nouveau titre "Look What You Made Me Do". L’occasion pour la star d’être une nouvelle fois associée à sa série préférée.

Alors qu’elle se prépare à sortir son nouvel album baptisé Reputation, Taylor Swift a décidé de prêter mains fortes à Shonda Rhimes, le cerveau génial derrière Grey’s Anatomy. La jeune fille a permis à ABC d’utiliser sa chanson, Look What You Made Me Do, pour promouvoir le retour duTGIT (Thanks God It’s Thursday). Le jeudi, c’est la soirée Shonda Rhimes aux Etats-Unis. Jour où les séries Grey’s Anatomy, Scandal et How To Get Away With Murder sont diffusées. D'ailleurs, la quatorzième saison des aventures de Meredith sera lancée fin septembre, à cette occasion.

Taylor Swift est une grande fan de Grey’s Anatomy, elle n’a pas hésité à autoriser la super productrice à se servir de son tube pour annoncer la reprise des hostilités. Et c’est une nouvelle chance pour la jeune femme d’être associée à la série qui a une grande place dans sa vie. La preuve par quatre :

1. On a déjà entendu Taylor Swift dans Grey’s Anatomy

Le titre White Horse a été utilisé dans la cinquième saison, lorsque Cristina et Owen s’embrassent pour la première fois. Quand Taylor Swift a entendu sa chanson, elle a d’abord sauté de joie devant son écran puis éclaté en sanglot, fière d’apparaître (en quelque sorte) dans sa série préférée. La vidéo a été virale sur Youtube. Dans la saison 12 c'est une reprise éthérée et acoustique de Shake it Off par le groupe Us The Duo que l'on entend.

2. Elle a appelé son chat « Meredith »

L’autre passion de Taylor Swift, ce sont les chats. C’est presque logiquement qu’elle a baptisé l’un de ses chats Meredith, d’après le personnage incarné par Ellen Pompeo dans Grey’s Anatomy. À US Weekly, elle expliquait : 'son nom est Meredith Grey, parce que c’est un chat gris et parce que j’adore Grey’s Anatomy, c’est l’un de ces chats qui méritent d’avoir un bon prénom !'

3. Elle a invité Ellen Pompeo dans l’un de ses clips

Pour la vidéo (spectaculaire) de Bad<wbr style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px;">Blood, Taylor Swift n’avait pas fait dans la demi-mesure et elle n’avait pas hésité à faire appel à toutes ses super-copines du showbiz’. Ainsi, on y retrouve beaucoup de mannequins, quelques chanteuses et des actrices. Parmi elles, Ellen Pompeo dans le rôle de Luna. Hyper maquillée, toute vêtue de cuir, elle n’a rien à voir avec Meredith Grey, mais ferait presque de l’ombre à Cat Woman.

4. Taylor Swift dans un épisode de Grey’s Anatomy ?

C’est le grand rêve d’Ellen Pompeo ! Dans une interview à Good Housekeeping, l’actrice a expliqué qu’elle rêverait voir apparaître Taylor Swift dans la série. "J'adore Jenna Dewan-Tatum. Une fois, j'ai tweeté à Shonda [Rhimes] que je pensais que Jenna et Taylor Swift devraient s'habiller comme des chats et être coincées dans un arbre, Channing devrait quant à lui apparaître dans un uniforme de pompier et venir les sauver. Pourquoi pas ? Pourquoi on ne pourrait pas ?". Pourquoi pas, mais avec un autre scénario !

5. Shonda Rhimes a une dette envers Taylor Swift !

L’année dernière, Shonda Rhimes n’avait pas pu se procurer des billets de concerts pour la tournée de Taylor Swift. Sa fille était dévastée. La productrice a crié son désarroi sur Twitter. Heureusement pour elles, la chanteuse a vu le message et a répondu : "Oh mon Dieu ! Tu peux carrément venir à n'importe lequel de mes concerts ! Emmène ta fille et ses copines et on appellera ça une soirée filles. Envoie-moi un message privé". La seule manière de lui renvoyer l’ascenseur, ce serait de lui permettre de faire une apparition dans le Grey Sloan Memorial Hospital.

Avant de retrouver les nouvelles aventures de Grey's Anatomy, retrouvez les meilleurs moments de la saison 13, une saison qui aura, assurément marquer les fans :