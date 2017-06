Par | Ecrit pour TF1 |

Depuis 13 saisons déjà, des millions de fans suivent avec bonheur les aventures des médecins de Grey's Anatomy. Si la série imaginée par Shonda Rhimes est connue de tous, elle recèle malgré tout quelques secrets encore méconnus, notamment sur les titres VO de ses épisodes. Pour illustrer chaque épisode, la créatrice de Grey's Anatomy et son équipe de scénaristes n'inventent pas de noms. Ils misent en effet sur des titres de chansons. Les épisodes 15 et 16 diffusés mercredi dernier sur TF1, dont les noms anglais sont Civil War (Cause perdue pour le titre français) et Who Is He (And What Is He to You) ? (Corde sensible est son titre en VF) rendent ainsi hommage, respectivement, à des chansons de Guns N'Roses et de Bill Whiters. Des titres qui collent parfaitement à l'ambiance des épisodes.

Dans l'épisode 15, Civil War (Guerre Civile en traduction littérale), la tension règne au Seattle Grace Hospital. Richard Webber dort dans son bureau depuis qu'il est en conflit avec sa femme, Catherine Avery. Pour couronner le tout, il découvre qu'Arizona Robbins, son alliée dans sa guerre avec Minnick, couche avec l'ennemie. Entre Owen et Amelia, le torchon brûle toujours tandis que Meredith est tiraillée entre son attirance pour Nathan Riggs et l'animosité que ressent Alex Karev, son ami, à l'encontre de ce dernier. La chanson Who is He (And What Is He to You), que l'on pourrait traduire par Qui est-il, et qu'est-ce qu'il est pour vous ?, illustre parfaitement l'épisode 16 qui voit Jackson Avery aller à la rencontre de son père qu'il n'a pas vu depuis longtemps. L'occasion pour lui de régler certains comptes et d'essayer de découvrir qui est son paternel qu'il ne connaît pas.