Mercredi, dès 21 heures, TF1 diffuse les épisodes 9 et 10 de la saison 13 de "Grey’s Anatomy". Et priorité à l’action et aux révélations, entre l’annonce choc de Jo à Alex, et la mobilisation de toute l’équipe chirurgicale après une nouvelle catastrophe.

Depuis le début de la saison 13 de Grey’s Anatomy, tout le monde est agité au Grey Sloan Memorial Hospital. Jo et Alex semblent être dans l’impasse, Arizona refait sa vie sans Callie et sa fille, Meredith et Nathan se tournent autour dans le dos de Maggie et Owen et Amelia tentent de trouver leur rythme de jeunes mariés. Sans compter qu’April et Jackson doivent construire leur famille en étant divorcés. Et lors des épisodes 9 et 10 diffusés le 10 mai dès 21 heures sur TF1, les choses ne vont pas aller en s’arrangeant.

Alors que toute l’équipe doit venir en aide aux personnes blessées à la suite de l’effondrement d’un immeuble dans le centre de Seattle, Jo décide d’avouer à Alex son plus lourd secret : elle est mariée, et son témoignage au procès pourrait permettre à son mari violent de la retrouver. Alex est donc dans une situation difficile : doit-il accepter l’offre du procureur et aller en prison afin de protéger Jo ? Ou doit-il suivre les conseils de Meredith et se battre jusqu’au bout ?

Pendant ce temps, Richard doit se battre pour rester à la tête de l’internat de l’hôpital, mais Eliza ne lui fait pas de cadeau. Et le chirurgien peut difficilement faire appel à ses soutiens habituels : Bailey et Arizona, en compagnie de Jo, étant en déplacement dans une prison de haute sécurité afin de venir en aide à une adolescente de 16 ans enceinte. Bailey est particulièrement mal à l’aise de cette situation, d’autant qu’en tant que chef de la chirurgie, elle va devoir discuter de l’affaire Alex avec deux des femmes les plus importantes de la vie du médecin : sa compagne, et sa boss.

VIDEO. Mercredi, un immeuble s'est effondré dans le centre de Seattle, tout le monde est sur le qui-vive :