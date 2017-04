Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Dès 20H55, TF1 diffuse les épisodes 3 et 4 de la treizième saison de "Grey’s Anatomy". La semaine dernière, Alex se rendait à la police après avoir roué de coups Andrew DeLuca. Absente au moment des faits, Arizona est de retour à Seattle et découvre que son protégé pourrait bien finir en prison.

La saison 13 de Grey’s Anatomy a débuté sur les chapeaux de roues. Lors des deux premiers épisodes diffusés la semaine passée, on apprenait qu’Alex, après avoir été sorti de prison par Meredith qui a payé sa caution, était poursuivi par Andrew pour violences aggravées. Depuis, il travaille au dispensaire fondé par Izzie, sur demande du chef Bailey. TF1 diffuse ce mercredi 12 avril les épisodes 3 et 4 de la saison, et pour Alex les choses ne sont pas au beau fixe. Coincé au dispensaire, il ne peut assister Arizona lorsque celle-ci rentre de New York. Apprenant ce qu’il s’est passé, la chirurgienne ne va pas se priver d’exprimer sa déception quant à l’attitude et le comportement d’Alex qu’elle a toujours considéré comme son protégé. Jo de son côté se rapproche d’Andrew. Encore traumatisés par la violence d’Alex, les deux médecins n’ont que l’autre pour se confier.

Dans un style bien différent, Meredith va, elle, devoir faire face aux demandes insistantes de Nathan Riggs, alors que Maggie tourne toujours autour de ce dernier. L’héroïne va-t-elle succomber aux avances du chirurgien cardiaque ou fera-t-elle passer son amitié avant toute chose ? Une chose est sûre, ces trois-là vont avoir besoin d’un médiateur. Et c’est Amelia qui s’y collera. Mais cette dernière a déjà fort à faire. Alors qu’elle vient d’épouser Owen, elle se rend compte que finalement elle ne le connaît pas si bien que cela, quand d’autres, à l’égard de Nathan semblent connaître plusieurs détails de son passé. Le couple finit donc par avoir une discussion lors de laquelle bien des secrets inavoués seront révélés. Une discussion déterminante pour l’avenir de leur couple… à découvrir ce soir dès 20h55 sur TF1.





VIDEO. Ce mercredi, quel avenir pour Meredith et Nathan ?