La grande famille Grey’s Anatomy vient de perdre l’une de ses membres. Glenne Headly, alias Elizabeth Archer dans l’épisode 11 de la saison 4 de la série médicale, est décédée jeudi à l’âge de 62 ans. Selon TMZ, elle avait été "hospitalisée quelques jours plus tôt pour traiter des caillots de sang. » "C’est avec une profonde tristesse que nous confirmons le décès de Glenne Headly. Nous demandons à ce que l’intimité de sa vie soir respectée dans cette période difficile", a affirmé un représentant de l’actrice à People Magazine.

Son décès intervient alors que Glenne Headly était en plein tournage d’une nouvelle série : Future Man. Josh Hutcherson, son partenaire à l’écran dans cette nouvelle fiction télé, lui a d’ailleurs rendu hommage sur les réseaux sociaux. "Je ne connaissais la belle, aimante et talentueuse Glenne Headly que depuis peu de temps. Elle était forte et drôle. Ses yeux ont donné vie à tant d’incroyables personnages au fil des années et son amour a donné naissance à une magnifique famille. Sa présence, son sourire et la manière dont elle m’a fait sentir comme son fils devant et derrière la caméra vont me manquer. (…) J’ai le cœur brisé aujourd’hui et je ne peux qu’imaginer ce que traversent ses proches", a-t-il notamment écrit.

Passée par Grey’s Anatomy Glenne Headly s’est également fait remarquée dans de nombreuses séries. Elle a notamment tourné dans Parks and Recreation, Les Experts, Monk ou encore Urgences et Psych : enquêteur malgré lui.





