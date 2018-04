Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Et de 15 ! Les internes et médecins du Seattle Grace ne sont pas prêts de raccrocher leurs blouses. Grey’s Anatomy vient d’être renouvelée pour une nouvelle saison, la quinzième, qui devrait être diffusée aux États-Unis à l’automne prochain et compter un peu plus d’une vingtaine d’épisodes. Une bonne nouvelle pour les fans de la série américaine après le départ de deux personnages historiques du programme.



En effet, les comédiennes Jessica Capshaw (qui campe Arizona Robbins) et Sarah Drew alias April Kepner ont annoncé leur départ à la fin de la saison 14. Si la showrunneuse Kirst Vernoff a affirmé que cette décision avait été prise pour des raisons créatives, on a hâte de découvrir ce qui attend Meredih Grey (jouée par Ellen Pompeo) et ses confrères.



Avec des audiences au beau fixe et une communauté de fans très fidèle, la série de Shonda Rhimes n’est donc pas prête de s’arrêter. Mais surtout, elle devrait battre un record en devenant la série médicale la plus longue jamais diffusée à la télévision. Elle pourrait ainsi faire tomber la saga Urgences (avec George Clooney) – 15 saisons et pas moins de 331 épisodes au compteur – à la deuxième place du podium. En attendant de découvrir ce que les scénaristes réservent aux personnages, la saison 14 de Grey’s Anatomy est actuellement diffusée sur TF1 tous les mercredis à partir de 21h.

Vous avez raté l'épisode 8 de la saison 14 de Grey's Anatomy ? Le voici en replay :