Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Depuis le 27 mars 2005, date de la première diffusion de Grey’s Anatomy sur le réseau américain ABC, la série connaît un véritable succès. Ce n’est pas un hasard si le show a remporté des dizaines de récompenses (Emmy Awards en 2006, Golden Globes en 2007, People’s Choice Awards en 2007, 2008 ou encore 2015).

Si les acteurs participent évidemment au succès de la série, cette dernière n’aurait jamais pu voir le jour sans l’imagination de la papesse des séries télévisées, du nom de Shonda Rhimes. A 47 ans, cette américaine figure parmi la liste des productrices, réalisatrices et scénaristes les plus en vogue de sa génération. A la tête de divers shows américains à succès, Shonda Rhimes n’a de cesse de surprendre les téléspectateurs. Mais comment a-t-elle eu l’idée de cette série médicale ? Le concept a été créé par Shonda Rhimes alors que les Etats-Unis étaient plongés en pleine guerre d’Irak. Elle imaginait alors les forces militaires sur place, obligées d’être soudées malgré la terreur : « J’ai juste aimé l’idée de gens intelligents qui se battent pour leur territoire, avait-elle déclaré. Il y a un sens à être des compagnons de guerre, d’être différents, et de voir le reste du monde en tant que civils. »

Si Shonda Rhimes a souvent fait des choix judicieux concernant l’intrigue de la série, elle regrette pourtant certaines morts. Et il y a un personnage qu’elle ne souhaitait pas vraiment tuer : il s’agit de Dylan incarné par Kyle Chandler, dans l’épisode « As We Know It » dans la deuxième saison.

Retrouvez Grey's Anatomy sur TF1