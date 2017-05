Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

La treizième saison de Grey’s Anatomy se poursuit sur TF1. En parallèle, la série télévisée est toujours diffusée sur la chaîne américaine. Et Shonda Rhimes pourrait déjà avoir prévu la fin de cette saison 13 depuis de nombreuses années.

Très active sur les réseaux sociaux, Shonda Rhimes partage régulièrement ses ressentis sur les épisodes de Grey’s Anatomy diffusés aux Etats-Unis. La « papesse » des séries télévisées commente ainsi l’évolution de ses personnages avec ses nombreux fans. L’occasion pour la créatrice du show de demander l’avis des internautes sur les différentes intrigues de Grey’s Anatomy. Et en 2009, la showrunner avait ainsi écrit : « Et si lors du final de la saison de Grey’s Anatomy, l’hôpital explosait sans savoir qui meurt ou qui vit ? », avait-elle commenté. Une déclaration qui a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, huit ans plus tard.

D’autant que ce n’est pas la première fois que Shonda Rhimes et Debbie Allen évoquent l’issue de cette saison. L’actrice qui joue le rôle de Catherine Avery a d’ailleurs réalisé le final de la saison 13. Dans une récente interview accordée à Entertainment Weekly, elles avaient annoncé que le dernier épisode de la treizième saison serait très intense : « Avec Debbie Allen, on aime dire que c’est un épisode de feu », avait expliqué Shonda Rhimes. « Je ne peux que dire que ce sera vraiment chaud, brûlant même », a ajouté Debbie Allen.

Autre information importante : le dernier épisode de la saison 13 s’intitule « Ring of Fire », comprenez « l’anneau de feu ». Y aura-t-il réellement une explosion dans le final ? Réponse prochainement sur Tf1. En attendant, soyez au rendez-vous mercredi à partir de 21 heures pour deux épisodes inédits.

