La créatrice de Grey’s Anatomy, mais aussi de Scandal et de Murder, vient de signer un contrat de plusieurs années avec Netflix.

Décidément, Shonda Rhimes est une personnalité incontournable du monde des séries télévisées. Après 13 saisons et une quatorzième en préparation, Grey’s Anatomy continue de rassembler des millions de spectateurs à chaque épisode pour le plus grand plaisir de l’équipe qui ne manque pas de saluer régulièrement son public. Même succès pour les deux autres séries créées par l’Américaine : Scandal, avec Kerry Washington dans le rôle-titre, et Murder, avec Viola Davis.

Avec ces deux dernières créations, Shonda Rhimes a permis d’imposer deux héroïnes afro-américaines à la télévision, du jamais vu auparavant. Kerry Washington est ainsi devenue la première femme noire à tenir le rôle principal d’une série depuis 1974, et Viola Davis la première femme noire à remporter l’Emmy Award de la meilleure actrice pour son rôle dans Murder. La diversité est également au cœur de Grey’s Anatomy, dont certains acteurs, à l’image de Jesse Williams, sont très engagés dans la lutte pour l’égalité aux Etats-Unis. Autant dire que Shonda Rhimes est une femme à succès, dont les créations ont fait évoluer d’une certaine manière le monde de la télévision américaine. Et comme si cela ne suffisait pas, la créatrice de Grey’s Anatomy, connue pour tenir ses téléspectateurs en haleine (voir vidéo ci-dessous), vient d’ajouter un nouveau succès à son palmarès d’exploits : elle a annoncé cette semaine avoir signé un contrat de plusieurs années avec la plateforme Netflix.

La reine des séries

Surnommée "la reine des séries", Shonda Rhimes va donc développer de nouveaux projets originaux. "Elle est l’une des meilleures conteuses d’histoires de la télévision. Son travail est captivant, intense et casse tous les tabous", s’est réjoui le responsable contenus de Netflix, Ted Sarandos. Grey’s Anatomy, tout comme Scandal et Murder seront néanmoins toujours diffusées par ABC et leurs partenaires. D’ailleurs, la saison 14 des aventures des chirurgiens du Grey Sloan Memorial Hospital est actuellement en plein tournage.

