Elle sait tenir son public en haleine. Depuis plus de dix ans, Shonda Rhimes fait vivre ses équipes et ses fans à cent à l’heure grâce à la série Grey’s Anatomy. Crash d’avion, fusillade, catastrophes naturelles… l’équipe du Grey Sloan Memorial Hospital a tout vu et tout connu, et y a au passage laissé plus d’une plume. On se souvient encore de la mort tragique de Lexie Grey, suivie peu après de celle de Mark Sloan des suites d’un crash d’avion. Ou encore de la mort de Derek Shepherd dans un accident de voiture. Rien n'a été épargné aux protagonistes comme aux spectateurs, et selon la créatrice de la série, ce n’est pas fini.

Alors qu’elle célébrait le centième épisode de la série "Scandal", qu’elle a également créée, Shonda Rhimes s’est laissée aller à quelques confidences sur la fin de la saison 13, actuellement en cours de diffusion aussi bien en France qu’aux États-Unis. "Avec Debbie Allen (qui incarne Catherine Avery et qui a réalisé ce final de la saison 13, ndlr), on aime dire que c’est un épisode de feu", a ainsi confié la showrunner à Entertainment Weekly. Son acolyte s’est empressée de donner quelques mystérieuses précisions. "Je ne peux que dire que ce sera vraiment chaud, brûlant même", a-t-elle ainsi déclaré, ajoutant que cela n’avait pas été facile pour l’équipe ces derniers temps : "Nous avons pas mal tourné de nuit, et nous sommes restés debout toute la nuit pendant deux semaines, mais purée c’était génial. J’étais si excitée tous les jours".

Entretenir le mystère jusqu'au bout

De quoi susciter la curiosité des journalistes d’Entertainment Weekly qui ont alors demandé à Shonda Rhimes quels destins allaient être perturbés. Réponse de l’intéressée, le sourire narquois : "Je n’en sais absolument rien". Mais de l’avis de Debbie Allen, les spectateurs feraient bien de se méfier. "Vous avez de quoi vous inquiéter", a-t-elle ainsi affirmé. La série n’a pas fini de nous étonner !





