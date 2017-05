Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Shonda Rhimes est à la tête d’un puissant empire de séries. Aux États-Unis, la soirée du jeudi lui est entièrement réservée sur la chaîne ABC avec la diffusion de ses trois "bébés" : Grey’s Anatomy, Scandal et How to get away with murder… Chaque show télévisé a son univers bien particulier, mais en coulisses, tous ne forment qu’une et seule même grande famille. À tel point que la créatrice se permet même des "mélanges" au niveau casting.

En effet, alors que les téléspectateurs ont tout juste été témoins de l’arrivée du docteur Eliza Minnick au Grey Sloan Memorial, l’actrice Markia Dominczyk, elle, est pourtant déjà bien habituée au quotidien de la série. Car dans la vraie vie, la jeune femme de 36 ans est mariée depuis 2007 à nul autre que Scott Foley, l’un des acteurs incontournables de la seconde série créée par Shonda Rhimes : Scandal. Il y incarne Jake Ballard, patron de la NSA, fidèle d'Olivia Pope (Kerry Washington) et ancien agent secret/tueur à gages.

Le souvenir d'Henry Burton...

Et ceux qui ont une excellente mémoire se rendront sans doute compte que si Scott Foley a atterri au casting de Scandal, ce n’est pas par hasard : si son épouse dans la vraie vie est la dernière recrue de Grey’s Anatomy, lui a fait partie de la promotion 2010-2012 de la série médicale. De la saison 6 à la saison 8, il a en effet incarné Henry Burton, un patient avec une maladie chronique grave qu’il ne peut traiter continuellement par défaut d’assurance maladie. Confié à Teddy Altman, mentor de Cristina et amie de longue date d’Owen, ils finissent par se marier sur proposition de Teddy afin qu’il puisse bénéficier de son assurance santé. Sa mort lors de la saison 8 reste l’une des plus emblématiques de la série : alors que son cœur lâche, Cristina l’opère en urgence sans savoir qu’il s’agit d’Henry, mais elle n’arrive pas à le sauver. Lorsqu'elle se rend compte de l'identité du patient sur sa table, Cristina s'écroule. Elle sait qu'elle vient de perdre son mentor. Plus rien ne sera jamais comme avant.

L'arrivée de Marika Dominczyk dans Grey's Anatomy s'est faite dans le plus grand secret. Shonda Rhimes n'avait cependant qu'à tester les talents autour d'elle afin de savoir qui elle allait choisir pour incarner Eliza Minnick. L'épouse de Scott Foley, très présente à ses côtés, s'est sans doute imposée comme un choix évident.





