A l’occasion des 300 e épisodes de la série désormais culte, Grey’s Anatomy, sa créatrice, Shonda Rhimes a accordé une longue interview au site spécialisé, The Hollywood Reporter. La productrice, scénariste et showrunner y fait notamment une révélation, un souhait, un rêve. Elle explique qu’il y a un personnage qu’elle souhaiterait beaucoup revoir revenir dans la série médicale. Il ne s’agit pas de feu Derek Shepard, le mari de Meredith mais Cristina Yang, interprétée par Sandra Oh. Cette dernière a quitté la série en 2014 après dix saisons de bons et loyaux services. Shonda Rhimes avoue : « Je répondrai toujours Sandra Oh parce que, pour moi, c’était le personnage le plus fun à écrire ». Un autre acteur a les faveurs de la showrunner : Kyle Chandler. « J’écrirai volontiers pour lui ».



Pour les fans de Cristina, la meilleure amie de Meredith, sachez qu’elle fait son retour dans l’épisode 300 de la série. D’autres personnages cultes de Grey’s Anatomy y font également une apparition, comme George O’Malley (T.R. Knight) ou Izzie Stevens (Katherine Heigl). Ceux-là prennent la forme de fantômes qui vont troubler Meredith alors qu’elle doit se rendre à Boston pour la cérémonie des Harper Avery.

