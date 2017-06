Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Halle Berry, Patricia Arquette, Jason Bateman, James Van Der Beek, Jordan Peele ou encore Jaime King. Voilà une partie de la longue liste des personnalités présentes samedi soir à la 16ème édition du Chrysalis Butterfly Ball, une soirée de charité visant notamment à récolter de l’argent pour les personnes sans domicile fixe.

Un événement auquel a également assisté Eric Dane, alias Mark Sloan dans Grey’s Anatomy, qui était accompagné de sa femme (Rebecca Gayheart Dane) et de ses deux petites filles. La présence, sur le tapis rouge, du comédien qui a quitté la série médicale culte dans le premier épisode de la saison 9 a été particulièrement remarquée. Il faut dire qu’il s’agissait de la première apparition publique d’Eric Dane depuis qu’il s’est retiré de la lumière des projecteurs il y a quelques semaines pour surmonter une dépression.

Alors en plein tournage de la nouvelle saison de sa série The Last Ship, le comédien a demandé aux producteurs, en avril dernier, de faire une pause et d’arrêter le tournage pour quelques semaines. "Éric a demandé une pause pour régler des problèmes personnels. Il souffre de dépression et a demandé quelques semaines d’arrêt et les producteurs ont gentiment accédé à sa requête. Il est pressé de reprendre du service", a annoncé à l’époque un représentant du comédien à la presse américaine.





