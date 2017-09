Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Buffy contre les Vampires avait eu Angel, Vampire Diaries a eu The Originals, et Les Experts se sont déclinés dans plusieurs villes, sans parler de la franchise "Chicago" et ses versions multiples : Fire, Police Department, Med... Lorsqu'une série connaît un certain succès, il arrive qu'un spin-off en découle, permettant ainsi d'enrichir et d'étendre un univers déjà existant. Après treize ans d'existence et de rebondissements, il semblerait que Shonda Rhimes soit prête à franchir le cap. Une série dérivée a été annoncé, qui commence à prendre forme, selon le site américain Bustle.

Sans verser trop dans les spoliers, il a été annoncé, il y a déjà quelques semaines, que cette série dérivée devrait, vraisemblablement, mettre en scène Jason George, toujours dans la peau de Ben Warren, alias Monsieur Miranda Bailey, mais pour autant, on apprend qu'il ne devrait pas nécessairement reprendre son rôle de chirurgien. Dans plusieurs épisodes de la saison 12, la carrière de chirurgicale et médicale de Ben avait été mis à plusieurs reprises en danger après une série d'incidents impliquant des patients. Et lorsqu'il a entrepris de pratiquer une césarienne non autorisée sur une patiente qui risquait d'y passer, les choses se sont compliquées, Miranda, en tant que chef de la chirurgie, ayant dû prendre une des décisions les plus compliquées de sa carrière.

Ben, futur pompier ?

De quoi se demander si Ben n'envisagerait pas aujourd'hui d'abandonner la chirurgie pour se consacrer à un autre corps de métier, lui même en charge de sauver des vies : les pompiers. Car, c'est bien autour de cette profession que tourneront les épisodes de la série dérivée de Grey's Anatomy. Le spin-off suivra une équipe de pompiers au quotidien dans leurs combats contre les flammes. Sur le même principe que Grey's Anatomy, les fans pourront découvrir le travail des pompiers, leurs relations entre collègues et bien sûr leur vie privée. Nul doute qu'un relai sera également établi entre les équipes du Grey Sloan Mémorial Hospital et cette équipe de choc lors du lancement de la série. Jason George a lui même insisté, auprès de Bustle, sur l'univers très différent entre les deux show. "Ce sont des gens dans les rues de Seattle. Grey's sauve la vie des gens quand ils arrivent à l'hôpital. D'après ce que j'ai compris, le spin-off se concentrera sur le fait de sauver des vies lorsqu'elles sont en danger. Et ensuite, on les amène à l'hôpital", a-t-il expliqué. Des épisodes crossover seront bien entendu prévus entre deux univers. Mais il faudra encore attendre un petit moment avant de les découvrir...

