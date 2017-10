Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Quatre ans après la fin de Private Practice, première série dérivée de l’univers médical de Shonda Rhimes, un autre spin-off de Grey’s Anatomy est sur le point de voir le jour. Cela fait maintenant plusieurs semaines que le sujet revient régulièrement dans les médias américains. Mais que sait-on vraiment ?

Comme Grey’s Anatomy, cette série pour lieu d’action principale la ville de Seattle, une façon de garder le lien avec le show original. Elle ne mettra cependant pas en scène une équipe médicale mais une équipe de pompiers. À la tête de cette équipe, on retrouvera Miguel Sandoval dans le rôle du Capitaine Pruitt. L’acteur est bien connu des téléspectateurs, lui qui a joué aussi bien pour le cinéma que pour la télévision dans les films Blow, Jurassic Park, mais aussi dans les séries Médium, Alias, ou encore Bad Judge (avec Kate Walsh). Selon les premiers éléments livrés par la production, le Capitaine Pruitt est un chef d’équipe à poigne, admiré par ses équipes notamment pour sa capacité à les défendre.

10 épisodes diffusés en 2018

La série comptera également une héroïne, à l’image de tous les shows créés par Shonda Rhimes qu’il s’agisse de Grey’s Anatomy ou bien de Scandal et How to Get away with Murder. Si pour l’instant, peu d’éléments ont été dévoilés sur la personnalité de ce personnage féminin, il a cependant été annoncé qu’il serait incarné par Jaina Lee Ortiz, 30 ans, connue notamment pour sa participation aux séries Scream Queens, Rosewood et Shooter. Enfin, comme MYTF1 l’avait précédemment annoncé, un personnage récurrent de <em>Grey’s Anatomy</em> devrai également venir se greffer à cette équipe de choc. Il s’agit de Ben Warren (Jason George), époux de Miranda Bailey.

Selon les informations du Hollywood Reporter, ce spin-off comptera dix épisodes pour sa première saison. La diffusion est prévue pour le milieu de saison, soit au début du second trimestre 2018. Selon le magazine américain, il est fort probable cependant que les personnages de cette nouvelle équipe soient présentés lors d’un épisode de la saison 14 de Grey’s Anatomy.





L’expérience Private Practice

Entre 2007 et 2013, le succès de Grey’s Anatomy avait permis la diffusion de Private Practice, première série médicale dérivée de l’univers de Shonda Rhimes. Elle mettait en scène les aventures d’Addison Montgomery (Kate Walsh) qui, après avoir quitté Derek Shepherd (Patrick Dempsey) et Seattle, était venue s’installer à Santa Monica en Californie, pour tenter de construire une nouvelle vie. La série était née de la popularité du personnage incarné par Kate Walsh, et l’aventure avait duré six saisons.

VIDEO. Et en attendant, MYTF1 vous permet de revivre les premières saisons de Grey's Anatomy :