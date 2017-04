Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Quel avenir pour le docteur Webber ?

On peut désormais se poser la question, puisque dans le premier épisode de Grey's Anatomy diffusé hier soir sur TF1, le docteur Bailey et Catherine Avery ont pris une décision qui pourrait sérieusement remettre son avenir en question. Lui, qui avait l’habitude de s’occuper du programme de formation des nouveaux internes, a été mis au placard. Les deux femmes ont fait, en effet, appel aux compétences d’Erika Minnick pour faire changer les choses. Et l’arrivée de ce nouveau personnage va faire du bruit dans les rangs des titulaires qui vont être sacrément malmenés par son arrivée.

Un couple en danger ?

Rien ne va plus entre Amelia et Owen. Les tensions continuent de s’exacerber entre les deux jeunes mariés. Et cette fois-ci, ils vont ramener leurs soucis dans l’enceinte du Grey Sloan Memorial ce qui pourrait bien entraîner quelques problèmes. Amelia ira jusqu’à faire une révélation détonante sur leur couple.



Meredith toujours hantée par Derek ?

Meredith Grey est sur tous les fronts. Elle est appelée en urgence pour opérer un patient sans identité. N’ayant pas dormi depuis plus de 48h, la fatigue va faire remonter des souvenirs particulièrement douloureux. Elle se souvient notamment de ce fameux jour où Derek est décédé suite à un accident de voiture particulièrement violent. Un épisode fort dans lequel, les spectateurs ont pu réaliser que le traumatisme de la perte de son mari est encore vif chez Meredith Grey. Impossible de rester insensible après cette soirée consacrée à Grey’s Anatomy. Les fans de la série ont désormais hâte de découvrir ce qui attend les personnages de la série dans les prochains épisodes.