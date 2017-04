Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Maman d’une petite Hayden depuis quelques jours, Camilla Luddington découvre les joies de la maternité. Une maternité qu’elle a partagée avec ses nombreux fans à travers maintes photos et vidéos postées sur les réseaux sociaux. Angoissée à l’idée de devoir mettre au monde un enfant, ce qu’elle n’avait jamais fait avant Hayden, l’actrice britannique s’est confiée au site Momtastic sur le fait de devenir mère quand elle-même a perdu la sienne alors qu’elle entrait tout juste dans l’âge adulte. « J’ai toujours pensé que je deviendrai maman d’un petit garçon » a ainsi déclaré l’actrice. « Et quand ma mère nous a quittés quand j’avais 19 ans, j’ai ressenti comme un trou dans mon coeur. Dans ma tête l’image a changé et je me voyais avec une petite fille. J’ai alors réalisé que j’avais hâte de découvrir cette relation mère-fille », a-t-elle poursuivi.

Sa mère absente, la jeune femme a raconté qu’elle rêvait d’une petite fille afin de recréer ce lien si particulier, « même si bien sûr dans ce cas je serai la mère et elle sera la fille ». Les années ont passé et lorsque Camilla Luddington est tombée enceinte de son compagnon de longue date Matthew Alan, elle dit qu’elle a su tout de suite, instinctivement, qu’elle attendait une petite fille. « Je pense que l’on finit toujours par accoucher de l’enfant que l’on est censé avoir, et que ce bébé est dans votre vie pour vous enseigner quelque chose », a-t-elle analysé.

Un manque évident

Mais l’interprète de Jo Wilson dans Grey's Anatomy a également confié qu’assumer sa grossesse sans sa mère à ses côtés a été une période difficile pour elle. « Elle me manque énormément. Une des choses qui a été particulièrement dure a été de me rendre compte que je ne pouvais pas prendre le téléphone et lui parler de mes expériences de femme enceinte », a-t-elle raconté. « Pendant mon premier trimestre, j’avais d’importantes nausées et j’étais épuisée, cela me provoquait des saignements de nez. J’avais dans ma tête cette image de moi enceinte en train de faire du yoga tous les jours et d’avoir l’air tellement chic alors que la réalité était bien différente, et j’aurais aimé pouvoir lui parler de tout cela », a-t-elle ajouté.





Its my mums birthday today! I lost her at 19 suddenly soon after this pic was taken. I hope they serve cheesecake in heaven cuz it was her fav! 💞 Une publication partagée par Camilla Luddington (@camillaluddington) le 28 Oct. 2013 à 11h43 PDT

