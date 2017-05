Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Pas de « Grey’s Anatomy » ce soir pour cause de semaine présidentielle. Alors pour calmer vos nerfs et patienter, on vous a trouvé trois choses à faire ce soir !

En pleine campagne présidentielle, il arrive que les programmes télévisés soient quelque peu bouleversés pour faire de la place à la politique. Ce soir, pas de Grey’s Anatomy donc, mais ne vous inquiétez pas, on a trois idées à vous soumettre pour occuper sereinement votre soirée.





1/ Regarder le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen

Si Grey’s Anatomy n’est pas diffusé ce soir, c’est pour une bonne raison : TF1 retransmettra en direct le grand débat d’entre deux tours durant lequel Emmanuel Macron et Marine Le Pen devront convaincre les électeurs avant le second tour de la présidentielle dimanche 7 mai. Cet ultime duel sera diffusé à partir de 21 heures et il devrait rassembler de nombreux téléspectateurs devant leur écran. Alors pourquoi pas vous ?





2/ Regarder les replays sur MYTF1.fr

On le sait, pas la peine de vous cacher, vous êtes fan de la série ! Et vous avez sans aucun doute déjà regardé un épisode en replay sur notre site. Peut-être même que vous avez déjà regardé en replay un épisode que vous aviez déjà vu sur TF1 le soir de sa diffusion ! En tout cas, le choix des vidéos ne manque pas… Si vous ne voulez pas regarder un épisode en entier, vous pourrez toujours jeter un œil aux extraits marquants de la série, saliver sur ce qui vous attend la semaine prochaine avec les premières minutes de l’épisode 9 ou, si vous êtes nostalgique, revivre les grands moments de l’histoire d’amour tumultueuse entre Meredith et Derek. Parce que ça fait toujours plaisir de revoir ces deux-là ensemble.





3/ Regarder la suite sur MYTF1 VOD

Vous ne pouvez vraiment pas attendre ? Vous trépignez d’impatience ? Alors n’hésitez plus et rendez-vous ce soir sur MYTF1 VOD où vous pourrez mettre fin à ce supplice ! La saison 13 y est disponible en intégralité et elle n’attend que vous.