Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Depuis qu’ils se sont rencontrés au Grey Sloan Memorial joue à merveille la comédie du « Je t’aime moi non plus ». Et il semblerait bien que dans l’épisode 16 de la saison 13 de Grey’s Anatomy l’avenir de leur couple change une nouvelle fois. Si April et Jackson se complaisent à merveille dans leur situation de colocataires/parents qui s’occupent à merveille de leur enfant, les téléspectateurs frustrés aimeraient bien voir une évolution dans leur couple. Vont-ils se remettre ensemble ? Tout est-il vraiment fini entre les deux médecins ? Impossible de répondre à cette question pour le moment, mais le synopsis de l’épisode 16 de la saison 13 de Grey’s Anatomy intitulé « Corde sensible » pourrait bien nous donner quelques éléments de réponse.



Jackson doit se rendre dans le Montana pour réaliser une greffe de gorge sur une jeune patiente atteinte d'une tumeur. Au moment de partir, il découvre que sa mère s'est arrangée pour qu'April l'accompagne. Une fois sur place, les deux chirurgiens réalisent que la greffe initialement prévue n'est plus une option et ils doivent trouver une alternative. Pour les parents de Caroline, le plus important est que leur fille retrouve la parole. Mais Jackson n'est pas concentré à 100 % sur le cas de la jeune fille. Il a retrouvé son père et tente de renouer des liens avec lui. April doit intervenir pour le remettre sur les rails. Mais les choses ne vont pas réellement se passer comme prévu entre April et Jackson.