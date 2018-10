Par M.M. | Ecrit pour TF1 |

La quinzième saison inédite de Grey’s Anatomy est toujours diffusée aux Etats-Unis (mais aussi sur MYTF1VOD). Les héros du Grey Sloan Memorial Hospital ont repris du service, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Et comme chaque début de saison, de nombreux rebondissements et nouveautés ont été apportés par les scénaristes. L’héroïne du show, incarnée par Ellen Pompeo, devrait faire la connaissance d’un nouveau personnage… Et son visage n’est visiblement pas inconnu puisque selon les informations avancées par le magazine People, il s’agirait de Josh Radnor, qui n’est autre que l’interprète de Ted Mosby dans la série américaine How I Met Your Mother. L’acteur âgé de 44 ans a aussi été aperçu dans plusieurs films sur le grand écran à l’instar de Liberal Arts en 2012 et Afternoon Deligh l’année suivante…

Pour le moment, aucune information n’a été révélée quant aux circonstances de son arrivée à l’hôpital. Mais il se pourrait que le célibat de Meredith Grey soit au cœur de cette saison inédite : "Meredith va avoir une nouvelle trajectoire qui sera centrée davantage sur qui elle est en tant que mère célibataire et chirurgienne, avait confié la scénariste à TVLine. Et cela inclura son enquête émotionnelle sur une condition médicale très proche de ses antécédents familiaux et de son histoire".

Alors, ce nouveau personnage arrivera-il à conquérir le cœur de l’ancienne épouse de Derek Shepherd, alias Patrick Dempsey ? Réponse dans les prochains épisodes…

