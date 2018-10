Par M.M. | Ecrit pour TF1 |

La quinzième saison de Grey’s Anatomy se dévoile peu à peu avec la diffusion du show médical aux Etats-Unis. Et il se pourrait qu’un prochain épisode soit centré sur les décès marquants de la série télévisée. Attention, sortez les mouchoirs !

Depuis 2005, date de la première diffusion, de nombreux épisodes de la série télévisée Grey’s Anatomy ont marqué les téléspectateurs en raison de leur scénario bouleversant. Qui n’a jamais versé de larmes en regardant le show médical de Shonda Rhimes ? Et bien, l’épisode 6 de la quinzième saison inédite, diffusé aux Etats-Unis le 1er novembre, devrait s’inscrire dans le top 5 des épisodes marquants de la série. Et pour cause, selon les informations avancées par TV Line, il sera centré sur les nombreux décès survenus au cours des différentes saisons. Alors qu’un patient arrivera au Grey Sloan Memorial Hospital, il sera pris en charge par Meredith Grey alias Ellen Pompeo. La famille du patient célébrera le Jour des morts. L’occasion pour les chirurgiens de se remémorer leurs souvenirs avec les proches qu’ils ont perdus.

Mais si cet épisode spécial sera centré sur d’anciens personnages, ils ne devraient pas y avoir de nouvelles scènes inédites intégrées au scénario. En effet, comme l’indique le site américain, les personnages de Lexie (Chyler Leigh), Mark (Eric Dane), George (T.R Knight) ou encore Derek (Patrick Dempsey) ne seront pas de retour. L’épisode sera sans doute ryhmé par des flashbacks ou des images déjà diffusées dans la série… Au grand dam des téléspectateurs qui rêvaient déjà d'assister à d’anciennes scènes inédites avec les personnages disparus.

