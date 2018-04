Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

La suite de la saison 14 pourrait faire vivre une montagne russe émotionnelle aux inconditionnels de Grey’s Anatomy. C’est en tout cas ce que laisse entendre Ellen Pompeo, alias Meredith Grey, dans un message posté sur Twitter en réponse à une fan de la série imaginée par Shonda Rhimes. Alors qu’une internaute lui demandait : "Comment s’est passée la lecture du scénario de l’épisode final (de la saison 14 ndlr)", la comédienne a mystérieusement répondu : "C’était du Grey’s tout craché… Dévastateur avec un côté absurde".

Si l’actrice, qui incarne Meredith Grey, n’en dit pas plus, de nombreux fans de Grey’s Anatomy font le lien entre cette déclaration inquiétante et l’annonce du départ de deux figures de la série : Jessica Capshaw (Arizona Robbins) et Sarah Drew (April Kepner). Les deux actrices ont toutes deux été écartées de la suite des aventures du Grey Sloan Memorial Hospital. "Depuis dix ans j’ai eu le privilège non seulement d’avoir interprété Arizona, mais d’être folle amoureuse de ce personnage. […] C’était l’un des premiers membres de la communauté LGBTQ à être représenté dans un rôle régulier sur une grande chaîne. Son impact dans le monde est permanent et pour toujours. Toujours. […] Je suis triste de la voir partir mais consolée par l’idée qu’elle continuera de vivre dans vos consciences", a confié Jessica Capshaw après avoir appris la fin de cette belle aventure.

"Sarah et Jessica font partie des personnes et des collègues que j’aime le plus, donc cette nouvelle craint vraiment ! Leur immense talent parle de lui-même. Je suis très reconnaissant d’avoir pu les connaître en tant que personnes et je me sens privilégié d’avoir pu travailler avec elles (…) Dire qu’elles vont manquer est un euphémisme", a également confié Jesse Williams, qui incarne Jackson Avery.

