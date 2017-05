Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Fans du beau et romantique Patrick Dempsey, voilà une bonne nouvelle pour vous : le célèbre docteur Mamour de Grey’s Anatomy sera au casting de la version américaine de Love Actually 2. En mars dernier, BBC One diffusait le court-métrage de dix minutes, à l’occasion du Red Nose Day. La suite, quatorze ans, plus tard, réunissait le même casting culte du film réalisé par Richard Curtis et sorti en 2003.

Dans la version américaine, prévue pour le 25 mai sur NBC (toujours en marge du "Red Nose Day", l'équivalent anglo-saxon du Téléthon), le charmant Patrick Dempsey croisera la route de Laura Linney aka Sarah. Dans le film original, la jeune femme n’a jamais pu vivre le possible, et même très probable histoire d’amour avec Karl (Rodrigo Santoro), son collègue de travail. Après une multitude de rendez-vous manqué, cette dernière avait choisi finalement son frère souffrant plutôt que l’homme dont elle est passionnément amoureuse. L’amour fraternel plutôt avant tout.

La malheureuse Sarah a la possibilité de voir à nouveau son cœur (brisé) battre très fort pour un autre homme, Patrick Dempsey. Celui qui a fait craquer Bridget Jones dans le troisième volet de la franchise et Meredith Grey y arrivera-t-il ? Impossible n’est pas Patrick !