Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Depuis 5 ans Camilla Luddington interprète le personnage de Jo Wilson dans la série Grey’s Anatomy. Si on commence à bien connaître son personnage, on en découvre un peu plus sur l’actrice grâce à son compte Instagram.

Les comptes Instagram des stars sont sans aucun doute le moyen le plus efficace d’en savoir plus sur leur personnalité. Pour Camilla Luddington qui interprète le personnage de Jo Wilson dans la série Grey’s Anatomy, son compte Instagram est une véritable mine d’or. Il regorge de petites pépites qui nous donneraient presque envie de lui demander d’être notre meilleure amie. On découvre par exemple que Camilla Luddington est une collègue dévouée. Elle poste, en effet, régulièrement des photos de ses collègues de la série Grey’s Anatomy et le moins que l’on puisse dire c’est que l’ambiance semble être au beau fixe sur le tournage. C’est également une actrice engagée. Elle poste très souvent des photos des événements auxquels elle participe. Par exemple, Camilla Luddington a mis sa notoriété au service d’une noble cause en participant à la Woman’s march.

Camilla Luddington qui interprète le personnage de Jo Wilson dans Grey’s Anatomy est aussi une jeune femme simple qui refuse de se laisser gouverner par les dicktats de la minceur. Les fans peuvent le voir. Elle mange des pizzas, des gâteaux et tient à profiter de la vie. Elle n’hésite pas non plus à poster des photos très décalées. Mais Camilla Luddington c’est avant tout une maman heureuse et amoureuse. Le 11 avril 2017, elle a donné naissance à son premier enfant conçu avec Matthew Allan et depuis cette date, l’actrice est littéralement comblée. Grâce à son compte Instagram, on découvre que Camilla Luddington est un vrai model pour ses fans et toutes les femmes de sa génération.







#womensmarchlosangeles 🎉💘 Une publication partagée par Camilla Luddington (@camillaluddington) le 21 Janv. 2017 à 13h53 PST





We have a new great love in our lives... our sweet baby girl...Hayden 💘💘💘💘💘🎉🎉🎉🎉🎉 Une publication partagée par Camilla Luddington (@camillaluddington) le 11 Avril 2017 à 10h07 PDT





The only thing making me glam right now- are the Snapchat accessories #thirdTrimesterLife 💘 Une publication partagée par Camilla Luddington (@camillaluddington) le 15 Févr. 2017 à 16h26 PST





#fbf #bts #greysanatomy 🕺💃 Une publication partagée par Camilla Luddington (@camillaluddington) le 3 Mars 2017 à 5h47 PST