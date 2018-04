Grey's anatomy - Episode 08 Saison 09 - Crise de nerfs

Meredith demande à Heather de contacter les sœurs Shepherd pour donner un nerf à Derek, contre l’avis de celui-ci. C’est, finalement, Lizzie qui accepte. Stéphanie et Leah se battent pour plaire à Cristina, au point de mettre la vie d’une patiente en danger. Deux parents qui attendent un don de cœur pour leurs bébés respectifs se rapprochent, jusqu’à ce que le cœur soit attribué d’urgence au bébé qui n’était que second sur la liste d’attente. Joséphine et Alex s’occupent d’un nouveau-né en difficulté, dont sa très jeune mère ne veut pas. Alex découvre qu’elle a vécu une enfance difficile, contrairement aux apparences. Shane travaille avec April en chirurgie ambulatoire. Elle lui apprend l’art de rassurer les patients et Shane lui redonne un peu d’enthousiasme.